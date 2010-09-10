Ортезы на локтевой сустав / налокотники

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
vladimir1992
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 9 минут назад

Ортезы на локтевой сустав / налокотники

Сообщение vladimir1992 » 7 минут назад

Локтевые бандажи улучшают проприоцепцию в суставе, способствуют активной стабилизации сустава за счет координации работы собственных мышц. Трикотажный локтевой бандаж 50A7 с внутренними силиконовыми пелотами обладает выраженным противоотечным действием, ускоряя рассасывание отеков и гематом и устраняя болевые ощущения. Специальный ортез при эпикондилите, арт.50A3, защитит сустав и уменьшит болевые ощущения при занятиях теннисом или гольфом. Узнать больше или просмотреть каталог можно перейдя по ссылке http://ottobock-shop.ru/medical-line/elbow/
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей