Ортезы на локтевой сустав / налокотники
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 9 минут назад
Ортезы на локтевой сустав / налокотники
Локтевые бандажи улучшают проприоцепцию в суставе, способствуют активной стабилизации сустава за счет координации работы собственных мышц. Трикотажный локтевой бандаж 50A7 с внутренними силиконовыми пелотами обладает выраженным противоотечным действием, ускоряя рассасывание отеков и гематом и устраняя болевые ощущения. Специальный ортез при эпикондилите, арт.50A3, защитит сустав и уменьшит болевые ощущения при занятиях теннисом или гольфом. Узнать больше или просмотреть каталог можно перейдя по ссылке http://ottobock-shop.ru/medical-line/elbow/
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей