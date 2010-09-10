Сообщение ThomasSew » 36 минут назад

В конце stylefocus net/en/other/289-uk-with-eyes-of-tourists-10-cult-places Десять вкусных напитков, которые снижают аппетит апреля мне довелось день побыть в гостях у пеликанов,

понаблюдать следовать их жизнью

Колония пеликанов находится практически для раскатной части

Дамчикского stylefocus net/en/other/289-uk-with-eyes-of-tourists-10-cult-places Десять вкусных напитков, которые снижают аппетит участка Астраханского заповедника, в колках тростника…

36 фото

Фотографии и текст Евгения Полонского :



В конце апреля мне довелось сутки побыть в гостях у пеликанов,

понаблюдать после их жизнью Колония пеликанов находится практически на раскатной части Дамчикского участка Астраханского заповедника, в колках тростника… ЛОРНИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ: