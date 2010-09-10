Сообщение Марфуша » Сегодня, 13:39

Привет форумчанам! )

Сейчас читала о проекте сноса хрущевок... а можеткто знает, существует ли вообще какая-то доступная информация о планах по сносу старого фонда? В частности сталинок не в центре города.