Снос старых домов
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Снос старых домов
Привет форумчанам! )
Сейчас читала о проекте сноса хрущевок... а можеткто знает, существует ли вообще какая-то доступная информация о планах по сносу старого фонда? В частности сталинок не в центре города.
Сейчас читала о проекте сноса хрущевок... а можеткто знает, существует ли вообще какая-то доступная информация о планах по сносу старого фонда? В частности сталинок не в центре города.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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