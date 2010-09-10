Снос старых домов

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Марфуша
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 окт 2016, 17:11

Снос старых домов

Сообщение Марфуша » 17 мар 2017, 13:39

Привет форумчанам! )
Сейчас читала о проекте сноса хрущевок... а можеткто знает, существует ли вообще какая-то доступная информация о планах по сносу старого фонда? В частности сталинок не в центре города.
Вернуться к началу
beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: Снос старых домов

Сообщение beliy » Сегодня, 19:35

Марфуша писал(а):Привет форумчанам! )
Сейчас читала о проекте сноса хрущевок... а можеткто знает, существует ли вообще какая-то доступная информация о планах по сносу старого фонда? В частности сталинок не в центре города.

Приветствую! А зачем вам такая информация? :?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей