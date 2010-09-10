Поверхность забора перед окраску и фосфатирование в зависимости через требований к качеству
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Поверхность забора перед окраску и фосфатирование в зависимости через требований к качеству
Это не только стоимость используемых в производстве http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaboro ... taketnika/ забора продуктов и их расход в пересчете для 1 м2, однако и экономия, связанная с обслуживанием. Проведенные расчеты показывают, сколько полная цена процесса приближается к стоимости железофосфатирования и гораздо ниже цинкфосфатирования.
http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaborov-i-vorot/ustanovka-zaborov-iz-evroshtaketnika/
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