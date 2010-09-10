проезд в маршрутках

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александр С
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59

проезд в маршрутках

Сообщение александр С » 19 мар 2017, 00:32

приехал не так давно из другого города.Удивляет то что основной перевозчик в Рязани -маршрутные такси,которые в последнее время отказываются останавливаться где надо,только на остановках(что кстати нарушает положение о м.т.).У них нет проезда льготникам и по проездным билетам.Возникает вопрос - за что наша власть не любит ветеранов,отказывая им в легкодоступном проезде,вынуждая ждать автобусы и троллейбусы.например автобус №1 ходит то Славянского проспекта раз в полтора часа.Троллейбусов там нет вообще. Можно конечно бабульке доплестись и до ЦПКО и сесть там на троллейбус,тем более,что по дороге больничка,если что занесут.КАК ВЫ относитесь к тому,что бы проездные и льготные действовали и в маршрутках? Может поднимем вопрос на уровень правительства области?
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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: проезд в маршрутках

Сообщение Дамир » Сегодня, 08:02

Нужно, просто подождать. Скоро все измениться. Зайдет московский перевозчик с 60-ти местными автобусами. А мелкого перевозчика выдавят.
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