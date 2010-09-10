проезд в маршрутках
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
проезд в маршрутках
приехал не так давно из другого города.Удивляет то что основной перевозчик в Рязани -маршрутные такси,которые в последнее время отказываются останавливаться где надо,только на остановках(что кстати нарушает положение о м.т.).У них нет проезда льготникам и по проездным билетам.Возникает вопрос - за что наша власть не любит ветеранов,отказывая им в легкодоступном проезде,вынуждая ждать автобусы и троллейбусы.например автобус №1 ходит то Славянского проспекта раз в полтора часа.Троллейбусов там нет вообще. Можно конечно бабульке доплестись и до ЦПКО и сесть там на троллейбус,тем более,что по дороге больничка,если что занесут.КАК ВЫ относитесь к тому,что бы проездные и льготные действовали и в маршрутках? Может поднимем вопрос на уровень правительства области?
Re: проезд в маршрутках
Нужно, просто подождать. Скоро все измениться. Зайдет московский перевозчик с 60-ти местными автобусами. А мелкого перевозчика выдавят.
http://vk.com/club38798275
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: проезд в маршрутках
Да,судя по реакции жителей все чего то ждут.Думал будет хоть какая реакция от студентов и школьников,тех кто пользуется проездными, но видимо всех устраивает.
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