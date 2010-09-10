проезд в маршрутках

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Дамир
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2989
Зарегистрирован: 29 апр 2007, 09:24

Re: проезд в маршрутках

Сообщение Дамир » 25 мар 2017, 08:02

Нужно, просто подождать. Скоро все измениться. Зайдет московский перевозчик с 60-ти местными автобусами. А мелкого перевозчика выдавят.
http://vk.com/club38798275
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pascalNam
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2017, 15:54

проезд в маршрутках

Сообщение pascalNam » Сегодня, 13:22

Ха-ха, даже если найдется такой совестливый маршрутчик, решивший оставить проезд на старой цене, ему ночью колеса порежут
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