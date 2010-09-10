проезд в маршрутках
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Re: проезд в маршрутках
Нужно, просто подождать. Скоро все измениться. Зайдет московский перевозчик с 60-ти местными автобусами. А мелкого перевозчика выдавят.
http://vk.com/club38798275
проезд в маршрутках
Ха-ха, даже если найдется такой совестливый маршрутчик, решивший оставить проезд на старой цене, ему ночью колеса порежут
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