Сообщение Аурелиано » 19 мар 2017, 14:23

Здравствуйте уважаемые рязанцы! Были всей семьёй в вашем городе летом 2016-го года, так сказать стоматологический туризм, заодно совместили с отдыхом, прожили неделю. Город неожиданно (для меня) очень понравился, главный плюс (опять таки для меня) это местные жители, интеллигентные лица прохожих, люди вежливые, приветливые и дружелюбные, мне есть с чем сравнивать, бывал в командировках во многих городах. Ну и в городе есть всё, что и в Москве (сами из Москвы), начиная от аквапарков и вплоть до того, что подобрали котёнка слепого возле дома, рядом нашлась ветклиника и зоомагазин. Теперь хотим купить дачу в Рязани, много предложений в районе Сысоево, но там рядом НПЗ и ещё разные предприятия, скажите пожалуйста, как там в плане экологии? Или Сысоево не стоит даже рассматривать?