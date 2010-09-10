Сообщение NozhinovPl » 41 минуту назад

Необходимость кухонного ножа в повседневном обиходе, чуточку, преуменьшена А ведь состояние и прочность этого инструмента имеет большое значение не только для профессионалов, но и обычной домохозяйки Недорогие или керамические ножи из распространённой углеродистой стали ломкие, быстро тупятся и подвержены коррозии Такие ножи приходится частенько заменять новыми (что приводит к лишним тратам), или же затачивать перед каждым приготовлением Пилить мясо или рыбу тупым ножом тяжело и опасно, тем более кусочки кое-как напиленного продукта выглядят неаппетитно и неаккуратно



Благодаря громадному выбору в хозяйственных магазинах, подобрать и купить кухонный нож довольно просто Однако, обращая внимание только на красоту и стоимость, неопытный покупатель упускает самое важное: это материал, из которого предмет изготовлен



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На сегодняшний день очень быстро набирают огромную популярность японские ножи известных брендов, как Тоджиро, Самура, Хатамото и другие Их изготавливают только из высококачественной стали Лезвия японских ножей подобно клинку самурая, так как нож для японцев, издавна являющихся мастерами холодного оружия, должен обладать теми же свойствами, что и боевой клинок Работать таким кухонным ножом одно удовольствие: он удобно лежит в руке и, так красиво, разрезает продукт за долю секунды лёгким нажатием на него руки С японскими ножами можно забыть о постоянной замене и покупке новых, так как они невероятно долговечны и прослужат вам много лет, совершенно не потеряв своих качеств



Купить японский нож можно как в одном экземпляре, так и в наборе тут magazin-company ru



Наверное сделать свой выбор набору, так как он имеет помимо универсального ножа, ещё и хорошие другие, которые также пригодятся на кухне каждой хозяйки или же повара специалиста Классификация японских ножей позволит приобрести подходящий для разделки рыбы или мяса, допустим, или же только для фруктов и овощей



И какому бы ножу предпочтение вы не отдали, будь то Тojiro, Hatamoto или какой другой, можете быть спокойны: нож станет вашем верным и надежным помощником приготовлений

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