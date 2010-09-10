монопод или фотик на треноге?

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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kermax13
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 14:41

монопод или фотик на треноге?

Сообщение kermax13 » 47 минут назад

Всем привет! Предлагаю обсудить актуальную тему (возможно для меня она только сейчас стала таковой). Выбор монопода. Как относятся к таким вещам на местах отдыха? Какой выбрать премиум класс или же что попроще? Во всех ли странах не стыдно появится с телефоном на палке? Кто пользовался вот такими : http://noosytech.ru ? Что надо учитывать при выборе. Т.к. я еду без попутчиков, а в руки давать свои вещи кому либо не люблю, то для меня будет выходом фоткать себя на фоне достопримечательностей.
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