Универсальная карта City Life- зарабатывай, получай бонусы и скидки.
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Универсальная карта City Life- зарабатывай, получай бонусы и скидки.
Недавно заказала себе смарт-карту City Life и не нарадуюсь!
Сразу после оплаты ей уже можно пользоваться!
Стоит она 1250 рублей, но за такую сумму получаешь гораздо больше!
Скидки и кешбэк в онлайн-магазинах, ресторанах, такси в Москве и СПб,
а скоро и во всех города России, на авиабилеты, отели, скидка 20% на мобильную связь,
и это далеко не полный перечень!
Компания развивается и предлагает стать её партнёром!
Порекомендовав её друзьям можно не только вернуть стоимость карты, но и заработать на этом))
Стоимость не реферальной карты 2000 рублей, но если пройти по реферальной ссылке, карта будет стоит всего каких то 1250 рублей!!
Которые оправдаются при первых же покупках. https://goo.gl/CivLeH
Если Вы ищите работу на дому или просто подработку в интернете
в компании реализована партнёрская программа которая позволяет прилично зарабатывать!
Для партнёров бонусом идут курсы обучения Английского языка (Яна Граусова) и
курсы Grant Cardone - стоимость этих курсов больше, чем стоит партнёрский пакет Бизнес! И это далеко не всё!! ))
City Life - это лучшие скидки и кешбэк по всей России и странам СНГ - в одной карте.
А также отличный способ начать свой бизнес с нуля.
Присоединяйтесь!! ))
Сразу после оплаты ей уже можно пользоваться!
Стоит она 1250 рублей, но за такую сумму получаешь гораздо больше!
Скидки и кешбэк в онлайн-магазинах, ресторанах, такси в Москве и СПб,
а скоро и во всех города России, на авиабилеты, отели, скидка 20% на мобильную связь,
и это далеко не полный перечень!
Компания развивается и предлагает стать её партнёром!
Порекомендовав её друзьям можно не только вернуть стоимость карты, но и заработать на этом))
Стоимость не реферальной карты 2000 рублей, но если пройти по реферальной ссылке, карта будет стоит всего каких то 1250 рублей!!
Которые оправдаются при первых же покупках. https://goo.gl/CivLeH
Если Вы ищите работу на дому или просто подработку в интернете
в компании реализована партнёрская программа которая позволяет прилично зарабатывать!
Для партнёров бонусом идут курсы обучения Английского языка (Яна Граусова) и
курсы Grant Cardone - стоимость этих курсов больше, чем стоит партнёрский пакет Бизнес! И это далеко не всё!! ))
City Life - это лучшие скидки и кешбэк по всей России и странам СНГ - в одной карте.
А также отличный способ начать свой бизнес с нуля.
Присоединяйтесь!! ))
1 сообщение • Страница 1 из 1
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