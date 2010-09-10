16 марта Алексей Навальный вновь опубликовал видео с "разоблачением" Российского чиновника Михаила Обызова. На видео Навальный объясняет рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги тем, что Михаилу Обызову, необходимо достраивать дома по собственному проекту в своей итальянской резиденции. Алексей Навальный утверждает, что Обызов "хитрым образом" приватизировал всю энергетику Новосибирской области, и сейчас там действует энергетический монополист - компания " СИБЭКО ", которая и повышает тарифы на ЖКХ, данная компания входит в холдинг " RuCom ", который до назначения Обызова на министерскую должность находился под его управлением, позже министр номинально передал свои акции для доверительного управления в некий " оффшор " , но продолжает получать с них дивиденды. Навальный приводит официальную декларацию о доходах чиновника, за 2012 год они составили чуть больше шестидесяти миллионов рублей, за 2013 год уже более 280-ти миллионов рублей, а в 2015 году и того больше - 455 миллионов рублей. Навальный так же показывает съёмки с квадрокоптера, которому удалось полетать над поместьем Обызова, утверждается что площадь участка 346 тысяч квадратных метров, а примерная стоимость 750 миллионов рублей. На видео видна кипарисовая аллея, несколько домов, поле для гольфа, виноградная роща, фонтан, крытый гараж на полтора десятка машин, а так же обширные оливковые рощи. Но это ещё не всё, Навальный показывает стройку неподалёку, и утверждает, что здесь Михаил Обызов строит новую резиденцию уже по собственному проекту. В заключении Навальный призвал всех жителей Новосибирска выйти на митинг 19 марта в Новосибирске, а так же голосовать за Алексея Навального на президентских выборах 2018 года. Напомним что ранее Алексей Навальный публиковал видео-разоблачение другого российского чиновника - Дмитрия Медведева, которого он прямо обвинил в коррупции, видео вызвало широкий общественный резонанс, однако официальной реакции на него не последовало.