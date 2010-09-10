Новое разоблачение Навального. Итальянское поместье министра Михаила Обызова . Видео
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Новое разоблачение Навального. Итальянское поместье министра Михаила Обызова . Видео
<p>16 марта <strong>Алексей Навальный</strong> вновь опубликовал видео с <em>"разоблачением"</em> Российского <strong>чиновника </strong><strong>Михаила Обызова</strong>. На видео <strong><a href="http://allrus.news/news/1597-alekseja-navalnogo-prigovorili-k-pjati-godam-lishenija-svobody.html" target="_blank">Навальный</a> </strong>объясняет рост тарифов на <strong>жилищно-коммунальные услуги</strong> тем, что <strong>Михаилу Обызову</strong>, необходимо достраивать дома по собственному проекту в своей итальянской резиденции. Алексей Навальный утверждает, что <strong>Обызов </strong><em>"хитрым образом" </em>приватизировал всю энергетику Новосибирской области, и сейчас там действует энергетический монополист - компания "<em>СИБЭКО</em>", которая и повышает тарифы на ЖКХ, данная компания входит в холдинг "<em>RuCom</em>", который до назначения <strong>Обызова </strong>на министерскую должность находился под его управлением, позже министр номинально передал свои <strong>акции </strong>для доверительного управления в некий "<em>оффшор</em>" , но продолжает получать с них <strong>дивиденды</strong>. <strong>Навальный </strong>приводит официальную <strong>декларацию о доходах чиновника</strong>, за 2012 год они составили чуть больше <strong>шестидесяти миллионов</strong> рублей, за 2013 год уже более <strong>280-ти миллионов рублей</strong>, а в 2015 году и того больше - <strong>455 миллионов рублей</strong>. <strong>Навальный </strong>так же показывает съёмки с <strong>квадрокоптера</strong>, которому удалось полетать над поместьем <strong>Обызова</strong>, утверждается что площадь участка <strong>346 тысяч квадратных метров, а примерная стоимость 750 миллионов рублей.</strong> На видео видна кипарисовая аллея, несколько домов, поле для гольфа, виноградная роща, фонтан, крытый гараж на полтора десятка машин, а так же обширные оливковые рощи. Но это ещё не всё, <strong>Навальный </strong>показывает стройку неподалёку, и утверждает, что здесь <strong>Михаил Обызов</strong> строит новую резиденцию уже по собственному проекту. В заключении Навальный призвал всех жителей <strong>Новосибирска </strong>выйти на <strong>митинг 19 марта в Новосибирске</strong>, а так же голосовать за <strong>Алексея Навального</strong> на президентских <strong>выборах 2018 года</strong>. Напомним что ранее <strong>Алексей Навальный</strong> публиковал видео-<strong><a href="http://allrus.news/news/1877-navalnyi-razoblachenie-prestupnoi-imperii-medvedeva.html" target="_blank">разоблачение</a> </strong>другого российского чиновника - <strong>Дмитрия Медведева</strong>, которого он прямо обвинил в <strong>коррупции</strong>, видео вызвало широкий <strong>общественный резонанс</strong>, однако официальной реакции на него не последовало.
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Видео
https://youtu.be/JVuUBqi5lIE
Источник http://allrus.news/news/2297-novoe-razo ... video.html
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Видео
https://youtu.be/JVuUBqi5lIE
Источник http://allrus.news/news/2297-novoe-razo ... video.html
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