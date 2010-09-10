Полеты на тепловых аэростатах, парапланах. Авиация в Рязани.



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Сообщение Velpatasvire » 4 минуты назад

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