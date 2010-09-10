Огромный инфобанк и способ неплохо заработать
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Огромный инфобанк и способ неплохо заработать
Хеллоу! Дай я тебе немного расскажем про один крутой forum devsaid com/ форум :
Преимущества для любознательных:
- Мы не продаём повышения до групп, именно поэтому информация на форуме не обесценивается
- Огромный выбор курсов на любой вкус и цвет и множество разделов в которых можно спросить или ответить
- Мы оперативно восстанавливаем битые ссылки
- Есть функция платного открытия хайдов в пользу создателя интересующей темы Делись ценным и зарабатывай
- И т д
Преимущества для участников складчин:
- Защита твоего взноса на 100% от кидка организатором
- Полная анонимность твоего кошелька вебмани или другой системы оплаты
- Оплата суммы взноса происходит в одно нажатие кнопки, с твоего личного счета на форуме
- И т д
Преимущества для организаторов складчин:
- Анонимность кошелька вебмани защищает от его засвета или претензий авторов
- Ты имеешь право отказывать любому юзеру в участии в складчине если ты ему не доверяешь
- 10% комиссии твоё + 10% компенсация комиссий платёжных систем + 50% с резерва +50% с дополнительных покупок
- И т д
Изучи 'forum devsaid com/faq/' FAQ Изучи 'forum devsaid com/help/terms' Правила Изучи 'forum devsaid com/threads/gruppy-polzovatelej 276827/' Описание групп пользователей
Вливайся в нашу тусовку!
Преимущества для любознательных:
- Мы не продаём повышения до групп, именно поэтому информация на форуме не обесценивается
- Огромный выбор курсов на любой вкус и цвет и множество разделов в которых можно спросить или ответить
- Мы оперативно восстанавливаем битые ссылки
- Есть функция платного открытия хайдов в пользу создателя интересующей темы Делись ценным и зарабатывай
- И т д
Преимущества для участников складчин:
- Защита твоего взноса на 100% от кидка организатором
- Полная анонимность твоего кошелька вебмани или другой системы оплаты
- Оплата суммы взноса происходит в одно нажатие кнопки, с твоего личного счета на форуме
- И т д
Преимущества для организаторов складчин:
- Анонимность кошелька вебмани защищает от его засвета или претензий авторов
- Ты имеешь право отказывать любому юзеру в участии в складчине если ты ему не доверяешь
- 10% комиссии твоё + 10% компенсация комиссий платёжных систем + 50% с резерва +50% с дополнительных покупок
- И т д
Изучи 'forum devsaid com/faq/' FAQ Изучи 'forum devsaid com/help/terms' Правила Изучи 'forum devsaid com/threads/gruppy-polzovatelej 276827/' Описание групп пользователей
Вливайся в нашу тусовку!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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