Сообщение Rebzyapt » 59 минут назад

Хеллоу! Дай я тебе немного расскажем про один крутой forum devsaid com/ форум :



Преимущества для любознательных:

- Мы не продаём повышения до групп, именно поэтому информация на форуме не обесценивается

- Огромный выбор курсов на любой вкус и цвет и множество разделов в которых можно спросить или ответить

- Мы оперативно восстанавливаем битые ссылки

- Есть функция платного открытия хайдов в пользу создателя интересующей темы Делись ценным и зарабатывай

- И т д



Преимущества для участников складчин:

- Защита твоего взноса на 100% от кидка организатором

- Полная анонимность твоего кошелька вебмани или другой системы оплаты

- Оплата суммы взноса происходит в одно нажатие кнопки, с твоего личного счета на форуме

- И т д



Преимущества для организаторов складчин:

- Анонимность кошелька вебмани защищает от его засвета или претензий авторов

- Ты имеешь право отказывать любому юзеру в участии в складчине если ты ему не доверяешь

- 10% комиссии твоё + 10% компенсация комиссий платёжных систем + 50% с резерва +50% с дополнительных покупок

- И т д



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