Реабилитационный центр
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 5 минут назад
Реабилитационный центр
Наркология “Здоровая нация” был основан в 2008 году Его цель – оказание помощи больным За время существования нашему наркологическому центру удалось собрать множество положительных отзывов и заслужить огромное доверие среди жителей России
zdorovaya-nacia ru/reabilitaciya-narkozavisimyh-12-shagov/ Но самым важным достижением высокого профессионализма наших специалистов и большой эффективности применяемых нами методик излечения является огромное количество излеченных людей
zdorovaya-nacia ru/reabilitaciya-narkozavisimyh-12-shagov/ Но самым важным достижением высокого профессионализма наших специалистов и большой эффективности применяемых нами методик излечения является огромное количество излеченных людей
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ZdorovayDauff и 2 гостя