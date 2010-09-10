Реабилитационный центр

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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ZdorovayDauff
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 5 минут назад

Реабилитационный центр

Сообщение ZdorovayDauff » 4 минуты назад

Наркология “Здоровая нация” был основан в 2008 году Его цель – оказание помощи больным За время существования нашему наркологическому центру удалось собрать множество положительных отзывов и заслужить огромное доверие среди жителей России
zdorovaya-nacia ru/reabilitaciya-narkozavisimyh-12-shagov/ Но самым важным достижением высокого профессионализма наших специалистов и большой эффективности применяемых нами методик излечения является огромное количество излеченных людей
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