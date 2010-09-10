Посоветуйте организацию - перепланировка: встроенно-пристроенное нежилое помещение
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Посоветуйте организацию - перепланировка: встроенно-пристроенное нежилое помещение
Посоветуйте организацию для оформления перепланировки встроенно-пристроенного нежилого помещения.
Собственник помещения - юр.лицо (ООО....). Расположение - Рязань.
Требуется :убрать внутренние гипсокартонные стены, и одну стену (гипсокартон ) перенести на пару метров внутри помещения.
Все это надо согласовать и зарегистрировать изменения в БТИ-КАДАСТРОВОЙ-РЕГ.ПАЛАТЕ.
P.S. Это не спам.
Собственник помещения - юр.лицо (ООО....). Расположение - Рязань.
Требуется :убрать внутренние гипсокартонные стены, и одну стену (гипсокартон ) перенести на пару метров внутри помещения.
Все это надо согласовать и зарегистрировать изменения в БТИ-КАДАСТРОВОЙ-РЕГ.ПАЛАТЕ.
P.S. Это не спам.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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