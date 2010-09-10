Посоветуйте организацию - перепланировка: встроенно-пристроенное нежилое помещение

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
foma00
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 01:32

Посоветуйте организацию - перепланировка: встроенно-пристроенное нежилое помещение

Сообщение foma00 » 11 минут назад

Посоветуйте организацию для оформления перепланировки встроенно-пристроенного нежилого помещения.
Собственник помещения - юр.лицо (ООО....). Расположение - Рязань.
Требуется :убрать внутренние гипсокартонные стены, и одну стену (гипсокартон ) перенести на пару метров внутри помещения.
Все это надо согласовать и зарегистрировать изменения в БТИ-КАДАСТРОВОЙ-РЕГ.ПАЛАТЕ.

P.S. Это не спам.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость