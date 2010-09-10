Сообщение foma00 » 11 минут назад

Посоветуйте организацию для оформления перепланировки встроенно-пристроенного нежилого помещения.

Собственник помещения - юр.лицо (ООО....). Расположение - Рязань.

Требуется :убрать внутренние гипсокартонные стены, и одну стену (гипсокартон ) перенести на пару метров внутри помещения.

Все это надо согласовать и зарегистрировать изменения в БТИ-КАДАСТРОВОЙ-РЕГ.ПАЛАТЕ.



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