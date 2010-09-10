Металлообработка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 7 минут назад
Металлообработка
В современных экономических условиях, бизнес, связанный с металлообработкой набирает очень большие обороты и имеет самые высокие перспективы развития. Это связано, прежде всего с тем, что наша жизнь без изделий из металла не обходится. Начиная от простого ремонта, где нужны болты, саморезы и гвозди, заканчивая грандиозными стройками.
Технология металлообработки представляет собой процесс преобразования формы металлов, их свойств и качеств. Для этого преобразования существует различное специальное оборудование и станки. Соответственно для разных технологий металлообработки, понадобятся различные станки и оборудование, и, соответственно, различные помещения, в которых такое оборудование будет размещаться. Также необходимо учитывать и наличие необходимого трудового ресурса, и альтернативных источников электроэнергии. Эти факторы, также будут значительно влиять на выбор сферы бизнеса, связанного с металлообработкой.
В современных условиях технологиями металлообработки являются:
- литье;
- сварка;
- различная механическая обработка;
- обработка металла под давлением.
Все о металлобработке из первых уст на форуме
metalobr.ru
Технология металлообработки представляет собой процесс преобразования формы металлов, их свойств и качеств. Для этого преобразования существует различное специальное оборудование и станки. Соответственно для разных технологий металлообработки, понадобятся различные станки и оборудование, и, соответственно, различные помещения, в которых такое оборудование будет размещаться. Также необходимо учитывать и наличие необходимого трудового ресурса, и альтернативных источников электроэнергии. Эти факторы, также будут значительно влиять на выбор сферы бизнеса, связанного с металлообработкой.
В современных условиях технологиями металлообработки являются:
- литье;
- сварка;
- различная механическая обработка;
- обработка металла под давлением.
Все о металлобработке из первых уст на форуме
metalobr.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость