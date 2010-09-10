Сообщение MetalllIfuc » 6 минут назад

В современных экономических условиях, бизнес, связанный с металлообработкой набирает очень большие обороты и имеет самые высокие перспективы развития. Это связано, прежде всего с тем, что наша жизнь без изделий из металла не обходится. Начиная от простого ремонта, где нужны болты, саморезы и гвозди, заканчивая грандиозными стройками.Технология металлообработки представляет собой процесс преобразования формы металлов, их свойств и качеств. Для этого преобразования существует различное специальное оборудование и станки. Соответственно для разных технологий металлообработки, понадобятся различные станки и оборудование, и, соответственно, различные помещения, в которых такое оборудование будет размещаться. Также необходимо учитывать и наличие необходимого трудового ресурса, и альтернативных источников электроэнергии. Эти факторы, также будут значительно влиять на выбор сферы бизнеса, связанного с металлообработкой.В современных условиях технологиями металлообработки являются:- литье;- сварка;- различная механическая обработка;- обработка металла под давлением.Все о металлобработке из первых уст на форуме