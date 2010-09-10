Перевозка спортсменов после травм
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Перевозка спортсменов после травм
Мы осуществляем перевозку в лечебное учреждение или из больницы, в аэропорт или на ж/д вокзал, на дачу или к месту отдыха в пределах Московской области. Такси для больных представляют собой автомобили скорой помощи, полностью оснащенные необходимым оборудованием. Во время перевозки рядом будет находиться опытный и внимательный санитарный персонал. Наши сотрудники не имеют медицинского образования, благодаря чему наша компания имеет возможность оказывать свои услуги по минимально демократичным ценам.
Вы сможете заказать аккуратную и мягкую транспортировку больного, не переплачивая при этом за дорогостоящее оборудование и врачебные услуги, которые не требуются при плановой перевозке лежачих больных.
Наша компания не только предоставляет такси лежачим больным, но и осуществляет транспортировку человека, неспособного передвигаться без посторонней помощи, до автомобиля и из него.
kindheart03.ru
Вы сможете заказать аккуратную и мягкую транспортировку больного, не переплачивая при этом за дорогостоящее оборудование и врачебные услуги, которые не требуются при плановой перевозке лежачих больных.
Наша компания не только предоставляет такси лежачим больным, но и осуществляет транспортировку человека, неспособного передвигаться без посторонней помощи, до автомобиля и из него.
kindheart03.ru
1 сообщение • Страница 1 из 1
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