Перевозка лежачих больных Инвалидов
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 09:25
Перевозка лежачих больных Инвалидов
Нередко родные и близкие сталкиваются с серьезной проблемой – Перевозка больных инвалидов кроватиневозможностью транспортировать больного своими силами или отыскать специализированное такси для инвалидов, а вызов бригады скорой медицинской помощи обходится недешево и не всегда оправдан. Вместе с тем, перевозка больных, неспособных передвигаться самостоятельно, имеет определенные особенности: требуется специально оборудованный для этих целей просторный автомобиль, а также опытный санитарный персонал, способный обеспечить физический и душевный комфорт пациента во время его транспортировки.
Основным направлением деятельности нашей компании является транспортировка лежачих больных. Мы осуществляем перевозку в лечебное учреждение или из больницы, в аэропорт или на ж/д вокзал, на дачу или к месту отдыха в пределах области. Такси для больных представляют собой автомобили скорой помощи, полностью оснащенные необходимым оборудованием. Во время перевозки рядом будет находиться опытный и внимательный санитарный персонал. Наши сотрудники не имеют медицинского образования, благодаря чему наша компания имеет возможность оказывать свои услуги по минимально демократичным ценам.
Вы сможете заказать аккуратную и мягкую транспортировку больного, не переплачивая при этом за дорогостоящее оборудование и врачебные услуги, которые не требуются при плановой перевозке лежачих больных.
Наша компания не только предоставляет такси лежачим больным, но и осуществляет транспортировку человека, неспособного передвигаться без посторонней помощи, до автомобиля и из него.
kindheart03.ru
сергей 89672600664
ВСЁ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС – ЭТО ПОЗВОНИТЬ НАШЕМУ ДИСПЕТЧЕРУ И СОГЛАСОВАТЬ ДЕТАЛИ ПЕРЕВОЗКИ
Основным направлением деятельности нашей компании является транспортировка лежачих больных. Мы осуществляем перевозку в лечебное учреждение или из больницы, в аэропорт или на ж/д вокзал, на дачу или к месту отдыха в пределах области. Такси для больных представляют собой автомобили скорой помощи, полностью оснащенные необходимым оборудованием. Во время перевозки рядом будет находиться опытный и внимательный санитарный персонал. Наши сотрудники не имеют медицинского образования, благодаря чему наша компания имеет возможность оказывать свои услуги по минимально демократичным ценам.
Вы сможете заказать аккуратную и мягкую транспортировку больного, не переплачивая при этом за дорогостоящее оборудование и врачебные услуги, которые не требуются при плановой перевозке лежачих больных.
Наша компания не только предоставляет такси лежачим больным, но и осуществляет транспортировку человека, неспособного передвигаться без посторонней помощи, до автомобиля и из него.
kindheart03.ru
сергей 89672600664
ВСЁ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ОТ ВАС – ЭТО ПОЗВОНИТЬ НАШЕМУ ДИСПЕТЧЕРУ И СОГЛАСОВАТЬ ДЕТАЛИ ПЕРЕВОЗКИ
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 07 апр 2017, 17:15
Re: Перевозка лежачих больных Инвалидов
Перевозка лежачих больных по межгороду: https://vk.com/perevozk_bolnih http://olservices.ru/логистические-услу ... перевозки/ https://vk.com/topic-86702306_32420177
Бесплатную консультацию по можно получить по телефонам:89053446494
88002001294
Бесплатную консультацию по можно получить по телефонам:89053446494
88002001294
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость