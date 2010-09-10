доброе серце писал(а): Нередко родные и близкие сталкиваются с серьезной проблемой – Перевозка больных инвалидов кроватиневозможностью транспортировать больного своими силами или отыскать специализированное такси для инвалидов, а вызов бригады скорой медицинской помощи обходится недешево и не всегда оправдан. Вместе с тем, перевозка больных, неспособных передвигаться самостоятельно, имеет определенные особенности: требуется специально оборудованный для этих целей просторный автомобиль, а также опытный санитарный персонал, способный обеспечить физический и душевный комфорт пациента во время его транспортировки.



Основным направлением деятельности нашей компании является транспортировка лежачих больных. Мы осуществляем перевозку в лечебное учреждение или из больницы, в аэропорт или на ж/д вокзал, на дачу или к месту отдыха в пределах области. Такси для больных представляют собой автомобили скорой помощи, полностью оснащенные необходимым оборудованием. Во время перевозки рядом будет находиться опытный и внимательный санитарный персонал. Наши сотрудники не имеют медицинского образования, благодаря чему наша компания имеет возможность оказывать свои услуги по минимально демократичным ценам.

Вы сможете заказать аккуратную и мягкую транспортировку больного, не переплачивая при этом за дорогостоящее оборудование и врачебные услуги, которые не требуются при плановой перевозке лежачих больных.

Наша компания не только предоставляет такси лежачим больным, но и осуществляет транспортировку человека, неспособного передвигаться без посторонней помощи, до автомобиля и из него.

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