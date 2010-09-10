Пред нанесением изоляционного материала вид очищают от ржавчины

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RichardPEK
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 10:43

Пред нанесением изоляционного материала вид очищают от ржавчины

Сообщение RichardPEK » Сегодня, 10:46

Установка http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaboro ... h-zaborov/ сварного забора с такой защитой представляется сравнительно простой. Среди существенных недостатков: плохая устойчивость к сдвигу около осадке грунта (разве предложение идет о глубокой закладке столбов забора. Общество ведет активную деятельность по наращиванию собственной производственной базы на территории России,
http://zaboroff.spb.ru/ustanovka-zaborov-i-vorot/ustanovka-svarnyh-zaborov/
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