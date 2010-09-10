Сообщение uorejarznee » Сегодня, 12:35

В июне 2015 года рекламная компания Новый Век завершила проект создания крупноформатной рекламной установки для одного из супер региональных торговых центров. Впервые была применена технология открытых управляемых SMART светодиодов, которые позволяют превратить всю площадь вывески в один большой медиа экран – делится впечатлениями руководитель компании Новый Век Шиошвили Андрей Константинович.

На сегодняшний день подобная технология отработана не более чем десятком компаний в России и позволяет вывести эффект от наружной рекламы на новый уровень. Шиошвили Андро уверен, что на сегодняшний день динамическая светодиодная подсветка объемных букв является самым перспективным ноу-хау среди рекламных технологий. Мы будем и далее экспериментировать с технологиями, чтобы клиенты компании Новый Век оставались довольны и продолжали доверять нашей команде все более сложные проекты

Команда специалистов наружной рекламы под руководством Шиошвили Андро Константиновича завоевывает все более прочное признание как профессионалы высочайшего уровня.



Что о нас говорят:

Хочу порекомендовать команду рекламной мастерской Новый Век (хорошее название кстати) и ее бессменного директора – Шиошвили Андро за успешное завершение оформления моего ресторана. В короткие сроки ребята из Нового Века подключились к решению нетривиальной задачи по повторению японского стиля и технологии в оформлении точек. Андрей Константинович Шиошвили не один час просидел со мной в офисе, обсуждая и прорабатывая реализацию идеи наших дизайнеров. В результате родился неповторимый стиль японских ресторанов ТАСИ МАСИ, который полностью отражает наши запросы как заказчиков.

Спасибо команде компании Новый Век и лично Шиошвили Андро за помощь и высокий профессионализм в решении поставленной задачи







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Наружной рекламе кризис не помеха!

На сегодняшний день мы все чаще слышим от компаний производителей наружной рекламы, что в кризисное время многие вынуждены свернуть бизнес. То тут, то там мы видим банкротства компаний, которые казались незыблемыми. Почему это происходит? Этот вопрос мы задали руководителю одной из известных рекламных фирм Новый Век – Шиошвили Андрею Константиновичу.

Для ответа на данный вопрос стоит посмотреть на формат работы большинства производителей наружной рекламы. Что нас объединяет? Наличие производственных мощностей приводит к высоким постоянным затратам, необходимость содержать постоянный штат, оплачивать арендные платежи и весьма большой процент накладных расходом, связанных с поддержанием производства. Эффективность же зачастую крайне мала. «Мы так и не научились оптимизировать затраты и быть настолько гибкими, чтобы противостоять экономическим спадам» – убежден Шиошвили Андро. Одной из характерных проблем нашего бизнеса является отсутствие долгих контрактов и сложность в планировании на долгосрочную перспективу. Зачастую менеджеры вынуждены каждый месяц искать работу на следующий месяц. Многие контракты являются жизненно необходимыми для существования компаний, поэтому руководители идут на неоправданные риски, снижение цен и заведомо невыполнимые условия лишь бы подписать вожделенный контракт, который позволит фирме продержаться дополнительно месяц или два. Результатом таких стан решений становится срыв сроков, рекламации по качеству и потеря заказчиков. «Я неоднократно слышал от коллег», - делится Шиошвили Андрей – «предоплаты в 70% достаточно, чтобы закрыть потребности фирмы на ближайший месяц, а дальше посмотрим»

Подобный подход губителен как для компании в частности, так и для всего рынка в целом. На собственном примере компания Новый Век убедилась, что ключом к успешному выживанию в период экономической нестабильности является гибкость. Мы стали мобильны, масштабируемы! Вывели за штат основные процессы, перевели на аутсорсинг многих сотрудников. На более не страшно оказаться без контрактов на месяц или два. Все эти мероприятия позволили компании сосредоточиться на удовлетворении потребностей клиентов и увеличить оборот в период, когда большинство говорило о банкротстве.

Вы начинаете думать о своих клиентах только тогда, когда перестаете думать о своих проблемах!

Шиошвили Андрей (Андро) Константинович

ООО «Новый Век»