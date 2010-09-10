Отношение к играм ребенка в флеш игры.
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Отношение к играм ребенка в флеш игры.
У меня очень активная дочка, не любит сидеть на месте никак .
И вроде подросла уже и объяснить можно, но иногда бывает надо брать ее с собой на всякие нудные дела. Например в очередь в поликлинике высидеть или поездки длинные в поезде. Поэтому тут на помощь приходит планшет, у нас лично вот эти девочкины игры https://flash4play.com/dlya-devochek.htm. Там не только отвлекает и занимает ребенка, но и развивает внимание, логику, учит разным вещам, например как смотреть за котиком.
Но многие знакомые начали осуждать резко , мол вообще не надо никогда ребенку давать играть в игры.
Меня это расстроило, а потом подумала, что в меру это не вредно а даже полезно.
У кого есть дети как у вас отношение к играм на планшете?
И вроде подросла уже и объяснить можно, но иногда бывает надо брать ее с собой на всякие нудные дела. Например в очередь в поликлинике высидеть или поездки длинные в поезде. Поэтому тут на помощь приходит планшет, у нас лично вот эти девочкины игры https://flash4play.com/dlya-devochek.htm. Там не только отвлекает и занимает ребенка, но и развивает внимание, логику, учит разным вещам, например как смотреть за котиком.
Но многие знакомые начали осуждать резко , мол вообще не надо никогда ребенку давать играть в игры.
Меня это расстроило, а потом подумала, что в меру это не вредно а даже полезно.
У кого есть дети как у вас отношение к играм на планшете?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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