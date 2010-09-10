Садово-парковые сооружения и обстановка, их рациональное размещение зависят от размера

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Zacheryinomy
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 минут назад

Садово-парковые сооружения и обстановка, их рациональное размещение зависят от размера

Сообщение Zacheryinomy » 8 минут назад

Подпорные стенки состоят из фундамента, тела и водоотвода. Высота стенки из камня в хладнокровный кладке не более 4 м, из бетона и железобетона - забор http://zaboroff.spb.ru/ из профлиста. Около высоте больше 6 м возрастает влияние грунта для тело стенки.
http://zaboroff.spb.ru/
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