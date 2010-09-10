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4 Поиск людей по приметам (форме и цвету одежды, длине и цвету волос) К сожалению, такие системы отечественного производства на данном этапе развития работают недостаточно хорошо



5 Другой важной технологией систем видеонаблюдения, учитывая сложившуюся практику применения видеокамер со встроенным микрофоном, является аудиоанализ Детектирование в аэропорту нехарактерных громких криков, выстрелов, взрыва, звука разбитого стекла, сирен является надежным способом выявления угроз безопасности



Раньше системы видеонаблюдения являлись чуть ли не основой системы транспортной безопасности В последнее время наметилась тенденция, что им стала отводиться роль источника информации, а центральное место занимают системы управления реагированием на инциденты безопасности

Алгоритмы: реально работают

intervision ua видеонаблюдение машевка задачей видеонаблюдения на транспорте остается обеспечение безопасности пассажиров Современные транспортные системы становятся более сложными и масштабными, увеличивается пассажиропоток, растет необходимость усиления мер против возможных террористических угроз Сегодня оснащение средствами видеонаблюдения на объектах общественного транспорта является обязательным на уровне федерального законодательства



Системы видеонаблюдения также начинают более активно применять в качестве инструмента для повышения качества работы транспортных систем: благодаря постоянному усовершенствованию функций видеоаналитики можно получать необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений



Растущий спрос на интеллектуальное видеонаблюдение тоже обусловлен развитием транспортной инфраструктуры и, соответственно, необходимостью максимально автоматизировать ключевые процессы управления

Технологии для решения выбранных задачПравительству РФ внести изменения в постановление Правительства РФ № 1257 от 2015 г и включить в него проектную документацию по оснащению ОТИ комплексом ИТСО наравне с отчетом о проведении оценки уязвимости и планом обеспечения транспортной безопасности



7 На правительственном уровне установить требования к организациям, осуществляющим на контрактной основе обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения

intervision ua видеонаблюдение мелитополь задачей видеонаблюдения на транспорте остается обеспечение безопасности пассажиров Современные транспортные системы становятся более сложными и масштабными, увеличивается пассажиропоток, растет необходимость усиления мер против возможных террористических угроз Сегодня оснащение средствами видеонаблюдения на объектах общественного транспорта является обязательным на уровне федерального законодательства



Системы видеонаблюдения также начинают более активно применять в качестве инструмента для повышения качества работы транспортных систем: благодаря постоянному усовершенствованию функций видеоаналитики можно получать необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений



Растущий спрос на интеллектуальное видеонаблюдение тоже обусловлен развитием транспортной инфраструктуры и, соответственно, необходимостью максимально автоматизировать ключевые процессы управления

Технологии для решения выбранных задач

intervision ua видеонаблюдение мельниц задачей видеонаблюдения на транспорте остается обеспечение безопасности пассажиров Современные транспортные системы становятся более сложными и масштабными, увеличивается пассажиропоток, растет необходимость усиления мер против возможных террористических угроз Сегодня оснащение средствами видеонаблюдения на объектах общественного транспорта является обязательным на уровне федерального законодательства



Системы видеонаблюдения также начинают более активно применять в качестве инструмента для повышения качества работы транспортных систем: благодаря постоянному усовершенствованию функций видеоаналитики можно получать необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений



Растущий спрос на интеллектуальное видеонаблюдение тоже обусловлен развитием транспортной инфраструктуры и, соответственно, необходимостью максимально автоматизировать ключевые процессы управления

Технологии для решения выбранных задач

intervision ua видеонаблюдение мена задачей видеонаблюдения на транспорте остается обеспечение безопасности пассажиров Современные транспортные системы становятся более сложными и масштабными, увеличивается пассажиропоток, растет необходимость усиления мер против возможных террористических угроз Сегодня оснащение средствами видеонаблюдения на объектах общественного транспорта является обязательным на уровне федерального законодательства



Системы видеонаблюдения также начинают более активно применять в качестве инструмента для повышения качества работы транспортных систем: благодаря постоянному усовершенствованию функций видеоаналитики можно получать необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений



Растущий спрос на интеллектуальное видеонаблюдение тоже обусловлен развитием транспортной инфраструктуры и, соответственно, необходимостью максимально автоматизировать ключевые процессы управления

Технологии для решения выбранных задач

intervision ua видеонаблюдение миргород задачей видеонаблюдения на транспорте остается обеспечение безопасности пассажиров Современные транспортные системы становятся более сложными и масштабными, увеличивается пассажиропоток, растет необходимость усиления мер против возможных террористических угроз Сегодня оснащение средствами видеонаблюдения на объектах общественного транспорта является обязательным на уровне федерального законодательства



Системы видеонаблюдения также начинают более активно применять в качестве инструмента для повышения качества работы транспортных систем: благодаря постоянному усовершенствованию функций видеоаналитики можно получать необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений



Растущий спрос на интеллектуальное видеонаблюдение тоже обусловлен развитием транспортной инфраструктуры и, соответственно, необходимостью максимально автоматизировать ключевые процессы управления

Технологии для решения выбранных задач

Ниже перечислены алгоритмы видеоанализа, эффективность которых подтверждена опытом использования на объектах



Проникновение в стерильную зону, защита периметра

Попытка входа в здание аэровокзала через выход, минуя зону досмотра

Попытка обхода металлодетекторов или зоны досмотра