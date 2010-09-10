Широко используются стенки из бетона тож железобетона
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Широко используются стенки из бетона тож железобетона
Буде возвышенность осыпается, ее укрепляют у основания большими камнями, а вверх сообразно склону меньшими. Камни надо не вдавливать http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html в почву, а укладывать в подготовленную выемку. По краям высаживают кусты с мощной корневой системой и густой листвой. Для склонах террас целесообразно посеять полевой клевер.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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