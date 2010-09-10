Широко используются стенки из бетона или железобетона

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Martintoori
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: Сегодня, 19:12

Широко используются стенки из бетона или железобетона

Сообщение Martintoori » 51 минуту назад

Бетонная подпорная стенка. Такая стенка строится из монолитного железобетона и бутобетона, сколько избавляет через необходимости рыть глубокую траншею под фундамент http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html. Монолитная структура заглубляется на 150–250 мм.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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