Широко используются стенки из бетона или железобетона
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Широко используются стенки из бетона или железобетона
Бетонная подпорная стенка. Такая стенка строится из монолитного железобетона и бутобетона, сколько избавляет через необходимости рыть глубокую траншею под фундамент http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html. Монолитная структура заглубляется на 150–250 мм.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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