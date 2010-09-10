Широко используются стенки из бетона тож железобетона

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Martintoori
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 19:12

Широко используются стенки из бетона тож железобетона

Сообщение Martintoori » 24 минуты назад

Для поверхность подпорной стенки была ровной, внутреннюю сторону опалубки обшивают http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html фанерой иначе рубероидом. Кроме устанавливают дальнейший ряд щитов и, соединив с первым в верхней части брусками, также надежно фиксируют подпорками.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
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