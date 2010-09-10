Широко используются стенки из бетона или железобетона
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: 46 минут назад
Широко используются стенки из бетона или железобетона
Монолитные подпорные стенки строят методом отливки в опалубке. Их собирают на месте http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... -post.html из досок при криволинейной конфигурации alias из заранее изготовленных щитов при ломаной конфигурации.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post.html
1 сообщение • Страница 1 из 1
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