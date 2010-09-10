Доставка бу шин из Москвы
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Доставка бу шин из Москвы
Предлагаю на выбор дешевые б.у. шины из ЕС и Японии без пробега по РФ.
Все шины проверены на пневматическом оборудовании. Грыж, неравномерного износа, других повреждений нет.
Гарантия! Работаем на рынке 15 лет! 3 склада в Москве.
Доставка ТК Деловые Линии, Кит и другие из Москвы 2-3 дня.
Цена комплектов от 4000 рублей.
Прайс наличия c указанием износа и ссылку на фото товара.
Тыц
Телефон:8 (499) 213-30-74
C 10 до 22
Отзывы приветствуются.
Все шины проверены на пневматическом оборудовании. Грыж, неравномерного износа, других повреждений нет.
Гарантия! Работаем на рынке 15 лет! 3 склада в Москве.
Доставка ТК Деловые Линии, Кит и другие из Москвы 2-3 дня.
Цена комплектов от 4000 рублей.
Прайс наличия c указанием износа и ссылку на фото товара.
Тыц
Телефон:8 (499) 213-30-74
C 10 до 22
Отзывы приветствуются.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: avtoluxx и 2 гостя