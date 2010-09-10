Сообщение avtoluxx » 4 минуты назад

Предлагаю на выбор дешевые б.у. шины из ЕС и Японии без пробега по РФ.Все шины проверены на пневматическом оборудовании. Грыж, неравномерного износа, других повреждений нет.Гарантия! Работаем на рынке 15 лет! 3 склада в Москве.Доставка ТК Деловые Линии, Кит и другие из Москвы 2-3 дня.Цена комплектов от 4000 рублей.Прайс наличия c указанием износа и ссылку на фото товара.Телефон:8 (499) 213-30-74C 10 до 22Отзывы приветствуются.