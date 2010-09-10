Доставка бу шин из Москвы

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avtoluxx
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 6 минут назад

Доставка бу шин из Москвы

Сообщение avtoluxx » 4 минуты назад

Предлагаю на выбор дешевые б.у. шины из ЕС и Японии без пробега по РФ.
Все шины проверены на пневматическом оборудовании. Грыж, неравномерного износа, других повреждений нет.
Гарантия! Работаем на рынке 15 лет! 3 склада в Москве.
Доставка ТК Деловые Линии, Кит и другие из Москвы 2-3 дня.
Цена комплектов от 4000 рублей.

Прайс наличия c указанием износа и ссылку на фото товара.

Тыц

Телефон:8 (499) 213-30-74

C 10 до 22

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