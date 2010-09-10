Где поставить оригинальное стекло?

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Bron36
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 49 минут назад
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Где поставить оригинальное стекло?

Сообщение Bron36 » 45 минут назад

Всем доброе. Зимой прилетел шип из под впереди идущей машины прямо в лобовуху, ну и из-за разницы температур стекло быстро расползлось. Ездил так. Хочу сделать замену, и нужен оригинал. Думаю чинить у этого дилера http://www.rolf-ford.ru КАСКО есть, но сможет ли дилер мне поставить оригинал на Форд Мондео V?
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