Где поставить оригинальное стекло?
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Где поставить оригинальное стекло?
Всем доброе. Зимой прилетел шип из под впереди идущей машины прямо в лобовуху, ну и из-за разницы температур стекло быстро расползлось. Ездил так. Хочу сделать замену, и нужен оригинал. Думаю чинить у этого дилера http://www.rolf-ford.ru КАСКО есть, но сможет ли дилер мне поставить оригинал на Форд Мондео V?
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