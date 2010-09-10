Пропуск в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Abrahamcheap
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 минуту назад

Пропуск в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда

Сообщение Abrahamcheap » 14 минут назад

Первый лавка кладки снабжают дренажными отверстиями ради отвода воды. Простейший способ – не помещать раствор в вертикальные швы помощью каждые http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html четыре кирпича, а затыкать в швы пластмассовые трубки, располагая их с небольшим уклоном в сторону нижней террасы.
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