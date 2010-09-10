Антракт в работе допускается впоследствии укладки последнего камня любого ряда
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Антракт в работе допускается впоследствии укладки последнего камня любого ряда
Подпорная стенка толщиной в полкирпича обычно выкладывается из одних ложков (длинная фланг кирпича), но дозволено http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html употреблять и другие намерение кладки, раскалывая кирпич надвое. Для определить требуемое наличность кирпичей, нуждаться рассчитать место кладки: чтобы стенки толщиной в полкирпича для 1 м2 требуется 62,2 шт., в нераздельно кирпич – 124,5 шт.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_8.html
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