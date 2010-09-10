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Уткин Зуб Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: Сегодня, 19:10 Детская стоматология Уткин Зуб Цитата Сообщение Уткин Зуб » 59 минут назад " Уткин зуб" детская стоматология для детей и подростков, а также их родителей. Оказывает эффективное безболезненное лечение широкого спектра заболеваний полости рта:



· детская стоматология;

· ортодонтия (исправление неправильного прикуса);

· хирургическая стоматология.



Клиника оснащена современным оборудованием, благодаря которому, проводится лечение на самом высоком технологическом уровне:



· лечение кариеса без бормашины (технология ICON);

· пластика уздечки языка и губы ЛАЗЕРОМ;

· фиксация брекетов - НЕВЕДИМОК;

· и многое другое)))



В своей работе, мы используем оборудование и медицинские материалы только европейского качества от лидеров рынка и имеющие удостоверения качества ISO.



Наши врачи регулярно участвуют в различных международных стоматологических форумах и посещают семинары специалистов мирового уровня.



Деятельность клиники лицензирована департаментом здравоохранения города Москвы.



В стоматологии есть отдельный пункт для стерилизации инструментов. Все процессы строго контролируются. Кроме того, у нас заключен договор на проведение производственного контроля работы стерилизаторов и санитарного состояния помещений с государственным центром санитарно-эпидемиологического надзора (СЭС) г. Москвы.



При приёме детей на лечении, в руках нашего врача стоматологический инструмент превращается в волшебный пылесосик, с помощью которого можно спасти зубки от кариозных монстров. Маленькому пациенту предлагается совершить настоящее путешествие в борьбе за здоровье и красоту своих зубов! Наша детская стоматология не сторонник применения общего наркоза при лечении зубов у детей. К нам обращаются уже отчаявшиеся вылечить зубки ребёнку родители. Так как их чадо нигде не брались лечить.

Вся клиника оформлена как большая игровая комната. Ребёнок и его родитель не ощущают себя как в больнице. Есть игровая зона - детское игровое кафе "У дуба", где ребёнок с удовольствием проводит время до или после посещения стоматолога. Во время лечения пациент смотрит кино или мультфильмы. Обычно, перед родителями нам приходится извиняться, за то, что ребёнок не хочет от нас уходить!))))))) Заходите на наш сайт

Находимся мы по адресу:

улица Генерала Белобородова дом 35/2

детская стоматология для детей и подростков, а также их родителей. Оказывает эффективное безболезненное лечение широкого спектра заболеваний полости рта:· детская стоматология;· ортодонтия (исправление неправильного прикуса);· хирургическая стоматология.Клиника оснащена современным оборудованием, благодаря которому, проводится лечение на самом высоком технологическом уровне:· лечение кариеса без бормашины (технология ICON);· пластика уздечки языка и губы ЛАЗЕРОМ;· фиксация брекетов - НЕВЕДИМОК;· и многое другое)))В своей работе, мы используем оборудование и медицинские материалы только европейского качества от лидеров рынка и имеющие удостоверения качества ISO.Наши врачи регулярно участвуют в различных международных стоматологических форумах и посещают семинары специалистов мирового уровня.Деятельность клиники лицензирована департаментом здравоохранения города Москвы.В стоматологии есть отдельный пункт для стерилизации инструментов. Все процессы строго контролируются. Кроме того, у нас заключен договор на проведение производственного контроля работы стерилизаторов и санитарного состояния помещений с государственным центром санитарно-эпидемиологического надзора (СЭС) г. Москвы.При приёме детей на лечении, в руках нашего врача стоматологический инструмент превращается в волшебный пылесосик, с помощью которого можно спасти зубки от кариозных монстров. Маленькому пациенту предлагается совершить настоящее путешествие в борьбе за здоровье и красоту своих зубов! Наша детская стоматология не сторонник применения общего наркоза при лечении зубов у детей. К нам обращаются уже отчаявшиеся вылечить зубки ребёнку родители. Так как их чадо нигде не брались лечить.Вся клиника оформлена как большая игровая комната. Ребёнок и его родитель не ощущают себя как в больнице. Есть игровая зона - детское игровое кафе "У дуба", где ребёнок с удовольствием проводит время до или после посещения стоматолога. Во время лечения пациент смотрит кино или мультфильмы. Обычно, перед родителями нам приходится извиняться, за то, что ребёнок не хочет от нас уходить!))))))) Заходите на наш сайт https://utkinzub.ru/ , или обращайтесь к нам по телефону (495) 972-48-80Находимся мы по адресу:улица Генерала Белобородова дом 35/2 Вернуться к началу

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