Антракт в работе допускается затем укладки последнего камня любого ряда

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Abrahamcheap
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 18:24

Антракт в работе допускается затем укладки последнего камня любого ряда

Сообщение Abrahamcheap » 53 минуты назад

Подпорную стенку выдерживают http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html в опалубке возле трех суток, затем чего снимают опалубку, не подвергая стенку нагрузкам рядом месяца.Подпорная стенка из кирпича. Выключая прямого назначения, эта стенка выполняет и декоративную функцию, особенно около с кирпичным домом. Чтобы такой стенки необходим основание из монолитного неармированного бетона.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_8.html
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