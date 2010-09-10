Пропуск в работе допускается потом укладки последнего камня любого ряда
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: Сегодня, 18:24
Пропуск в работе допускается потом укладки последнего камня любого ряда
Дозволительно пользоваться таким расчетом: 1000 шт. кирпича – для 16 м2 стены в полкирпича alias 8 м2 в один http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html кирпич. Раствор чтобы кирпичной кладки: одна черепок цемента, три части мелкого песка и такое же мера воды – раствор вынужден сохраняться на мастерке около наклоне, а после соскальзывать целым комком.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_8.html
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