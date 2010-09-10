Остановка в работе допускается впоследствии укладки последнего камня любого ряда
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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- Зарегистрирован: Сегодня, 18:24
Остановка в работе допускается впоследствии укладки последнего камня любого ряда
Дозволено целить таким расчетом: 1000 шт. кирпича – чтобы 16 м2 стены в полкирпича alias 8 м2 в наедине http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html кирпич. Раствор для кирпичной кладки: одна порцион цемента, три части мелкого песка и такое же мера воды – раствор принужден оставаться на мастерке около наклоне, а кроме соскальзывать целым комком.
http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blogspot.ru/2017/03/blog-post_8.html
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