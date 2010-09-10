Пропуск в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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Abrahamcheap
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 37 минут назад

Пропуск в работе допускается после укладки последнего камня любого ряда

Сообщение Abrahamcheap » 33 минуты назад

Толщина бетонного слоя чтобы стенки высотой 1м должна составлять приблизительно 150 мм. Бетон укладывается в траншею на хорошо утрамбованное гравийное фундамент толщиной 50 мм. Высокий высота фундамента обязан быть не http://zabor-iz-profnastila-deshevo.blo ... ost_8.html менее чем для 150 мм ниже уровня земли.
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