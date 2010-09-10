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Ни для кого не секрет, что в наше время рост мускул — процесс, занимающий массу внимания и усилий Дело не только в упражнениях, но и в том как питаетесь Это самый важный аспект, закладывающий фундамент отличного телосложения Даже титулованные спортсмены для улучшения обмена веществ или просто для набора мышц прибегают к использованию препаратов Почти все они не наносят вреда и показаны к использыванию экспертами Об одном из разновидностей таких добавок мы и поговорим пептиды in ua/products/HGH-Frag-176-191-AOD-9604 HGH Frag 176 191 AOD 9604



Пептиды — это вещества, состоящие из частиц аминокислот, которые связаны путем амидных связей проще — это «умные» белки, занимающие очень главную роль в организме