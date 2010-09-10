Подскажите пожалуйста
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Подскажите пожалуйста
Доброго времени суток. Думаю оформить микрозайм вот здесь https://poiskmfo.ru/zaimy/5000-rublej Что скажете? Подскажите пожалуйста!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59
Re: Подскажите пожалуйста
Микрозаймы эти только по деньгам,Посчитайте сколько процентов годовых получается. 1,9% в день-это в месяц-57%.Брали 30 000 ,через месяц-отдадите 47 100.Только в крайнем случае и на пару дней,если задерживаются деньги которые Вам должны прийти.Дело Ваше,но микрозаймы-это грабеж официальный.
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