Сообщение александр С » 18 минут назад

Микрозаймы эти только по деньгам,Посчитайте сколько процентов годовых получается. 1,9% в день-это в месяц-57%.Брали 30 000 ,через месяц-отдадите 47 100.Только в крайнем случае и на пару дней,если задерживаются деньги которые Вам должны прийти.Дело Ваше,но микрозаймы-это грабеж официальный.