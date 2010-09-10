Подскажите пожалуйста

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didik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 16:12

Подскажите пожалуйста

Сообщение didik » Сегодня, 16:13

Доброго времени суток. Думаю оформить микрозайм вот здесь https://poiskmfo.ru/zaimy/5000-rublej Что скажете? Подскажите пожалуйста!
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александр С
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 01 апр 2014, 22:59

Re: Подскажите пожалуйста

Сообщение александр С » 18 минут назад

Микрозаймы эти только по деньгам,Посчитайте сколько процентов годовых получается. 1,9% в день-это в месяц-57%.Брали 30 000 ,через месяц-отдадите 47 100.Только в крайнем случае и на пару дней,если задерживаются деньги которые Вам должны прийти.Дело Ваше,но микрозаймы-это грабеж официальный.
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