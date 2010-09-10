Анкерные пластины

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

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YurokListarin
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 12:35
Откуда: Рязань Сити
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Контактная информация пользователя YurokListarin

Анкерные пластины

Сообщение YurokListarin » Сегодня, 12:18

Привет ребята, нужны анкерные пластины углового типа! Подскажите где взять не дорого!
Заранее благодарю!
Ямайка - это наша Палка! Мы ещё за нас построим!
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