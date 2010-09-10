Водитель-экспедитор на л/а(грузовой)

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VDD
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 мар 2017, 13:06

Водитель-экспедитор на л/а(грузовой)

Сообщение VDD » 30 минут назад

Требования:
Ответственность, пунктуальность, знание города.
Приветствуется: Опыт работы экспедитором, курьером, водителем или в логистическо-складской, мебельной сферах.
Обязанности:
Доставка товаров для дома, корпусной мебели, комплектация заказов в кузове, помощь в разгрузке/погрузке. Работа с маршрутными листами и накладными.
Условия:
Работа внутри региона(города)
Рабочих дней в неделю - 1 день
Сб с 9:00 - 19:00,
Примечания:
- Наличие грузового автомобиля, типа ГАЗель от 1,5 - обязательно!
- По желанию. Рейс в Москву(1 день) оплачивается отдельно.
- Оплата ГСМ компенсируется полностью.
- Выплата ЗП в конце каждой недели.
Для записи на собеседование обращаться - 89092778780 Дмитрий
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