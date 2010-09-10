Сообщение VDD » 30 минут назад

Требования:

Ответственность, пунктуальность, знание города.

Приветствуется: Опыт работы экспедитором, курьером, водителем или в логистическо-складской, мебельной сферах.

Обязанности:

Доставка товаров для дома, корпусной мебели, комплектация заказов в кузове, помощь в разгрузке/погрузке. Работа с маршрутными листами и накладными.

Условия:

Работа внутри региона(города)

Рабочих дней в неделю - 1 день

Сб с 9:00 - 19:00,

Примечания:

- Наличие грузового автомобиля, типа ГАЗель от 1,5 - обязательно!

- По желанию. Рейс в Москву(1 день) оплачивается отдельно.

- Оплата ГСМ компенсируется полностью.

- Выплата ЗП в конце каждой недели.

Для записи на собеседование обращаться - 89092778780 Дмитрий