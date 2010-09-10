Менеджер интернет-магазина
Рынок труда в Рязани. Обсуждение вакансии Рязани. Как составить резюме. Обсуждение рынка труда.
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Менеджер интернет-магазина
Требования: Грамотная речь, коммуникабельность, ответственность.
Желательно: Уверенный пользователь ПК, опыт работы с pos-терминалом оплаты, терминалом сбора данных.
Приветствуется опыт работы в консультировании, логистическо-складской, мебельной, финансовых сферах.
Обязанности: Консультирование клиентов при оформлении заказов, взаимодействие с экспедиторами/курьерами, приём оплаты, инвентаризация остатков.
Условия:
- Зарплата 22000р.
- Офис/ПВЗ(Пункт выдачи заказов) в центре города;
- Сотрудничество с мировым брэндом ИКЕА;
- Молодой, дружный коллектив;
- Возможность карьерного роста.
Режим работы 2/2 с 9:00 до 20:00, официальные отпускные, льготы на услуги компании. Бесплатное обучение.
Для записи на собеседование обращаться - 89092778780 Дмитрий
Желательно: Уверенный пользователь ПК, опыт работы с pos-терминалом оплаты, терминалом сбора данных.
Приветствуется опыт работы в консультировании, логистическо-складской, мебельной, финансовых сферах.
Обязанности: Консультирование клиентов при оформлении заказов, взаимодействие с экспедиторами/курьерами, приём оплаты, инвентаризация остатков.
Условия:
- Зарплата 22000р.
- Офис/ПВЗ(Пункт выдачи заказов) в центре города;
- Сотрудничество с мировым брэндом ИКЕА;
- Молодой, дружный коллектив;
- Возможность карьерного роста.
Режим работы 2/2 с 9:00 до 20:00, официальные отпускные, льготы на услуги компании. Бесплатное обучение.
Для записи на собеседование обращаться - 89092778780 Дмитрий
1 сообщение • Страница 1 из 1
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