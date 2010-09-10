Сообщение VDD » 27 мар 2017, 16:23

Требования: Грамотная речь, коммуникабельность, ответственность.

Желательно: Уверенный пользователь ПК, опыт работы с pos-терминалом оплаты, терминалом сбора данных.

Приветствуется опыт работы в консультировании, логистическо-складской, мебельной, финансовых сферах.



Обязанности: Консультирование клиентов при оформлении заказов, взаимодействие с экспедиторами/курьерами, приём оплаты, инвентаризация остатков.



Условия:

- Зарплата 22000р.

- Офис/ПВЗ(Пункт выдачи заказов) в центре города;

- Сотрудничество с мировым брэндом ИКЕА;

- Молодой, дружный коллектив;

- Возможность карьерного роста.

Режим работы 2/2 с 9:00 до 20:00, официальные отпускные, льготы на услуги компании. Бесплатное обучение.



Для записи на собеседование обращаться - 89092778780 Дмитрий