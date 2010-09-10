Сообщение VDD » Сегодня, 17:11

Курьер-экспедитор(товары для дома)

ЗП от 10000 до 20000 (на 2 дня в неделю)

Доставки заказов в черте города, склад/офис в центре города

График работы:

Сб: 9 до 18;

Вт: с 9 до 14 или 14 до 20 (в зависимости от кол-ва доставок, возможен целый рабочий день)

Пожелания к кандидату: Муж., возраст от 20 до 60 лет, ответственность, пунктуальность, хорошая память.

Приветствуется:

Опыт работы курьером, водителем или в логистическо-складской, мебельной сферах, мерчендайзером;



Наличие личного автомобиля обязательно! Оплата ГСМ компенсируется полностью.

Выплата ЗП в конце каждой недели.



Для записи на собеседование обращаться - 89092778780 Дмитрий