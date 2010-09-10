Курьер-экспедитор(товары для дома)

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VDD
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 мар 2017, 13:06

Курьер-экспедитор(товары для дома)

Сообщение VDD » Сегодня, 17:11

Курьер-экспедитор(товары для дома)
ЗП от 10000 до 20000 (на 2 дня в неделю)
Доставки заказов в черте города, склад/офис в центре города
График работы:
Сб: 9 до 18;
Вт: с 9 до 14 или 14 до 20 (в зависимости от кол-ва доставок, возможен целый рабочий день)
Пожелания к кандидату: Муж., возраст от 20 до 60 лет, ответственность, пунктуальность, хорошая память.
Приветствуется:
Опыт работы курьером, водителем или в логистическо-складской, мебельной сферах, мерчендайзером;

Наличие личного автомобиля обязательно! Оплата ГСМ компенсируется полностью.
Выплата ЗП в конце каждой недели.

Для записи на собеседование обращаться - 89092778780 Дмитрий
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