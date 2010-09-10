Конец полугодовалого эксперимента по дорвеям в гемблинг тематике

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Piterlukinnd
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: Сегодня, 19:46

Конец полугодовалого эксперимента по дорвеям в гемблинг тематике

Сообщение Piterlukinnd » 35 минут назад

С октября 2016 года, был поставлен эксперимент на гемблинг тематику, с использованием дорвеев, белых сайтов и спам арсенала.

Цель:

За короткий срок 6 мес, изучить возможность заработка в гемблинг нише.
Проверить софт.
Выявить лучшую партнерскую программу в гемблинге (игровых казино).
Конечно, какой доход в гемблинге.

Смотри продолжение на seoprogon.ru
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