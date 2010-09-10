Отдам котенка в добрые руки
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 26 минут назад
Отдам котенка в добрые руки
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть у меня маленький котенок вислоухой породы, и, как бы мне не жаль было с ним расставаться, все же придется это сделать. Обстоятельства вынуждают. Убедите меня в том, что вы именно тот, кому я мог бы доверить сие чудо. Тел.: 89641602542. Просьба звонить с 9-00 до 18-00. Андрей.
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