Сообщение LLirik » 51 минуту назад

размеры

Всем привет. Сколько стоит заказать лестницу на второй этаж своего дома?Размеры и все нюансы на фото.Рассматриваю вариант на металлическом каркасе с деревянными ступенями.Бюджет ограничен. К кому лучше обратиться?