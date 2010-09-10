Сколько стоит заказать лестницу
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Сколько стоит заказать лестницу
Всем привет. Сколько стоит заказать лестницу на второй этаж своего дома?
Размеры и все нюансы на фото.
Рассматриваю вариант на металлическом каркасе с деревянными ступенями.
Бюджет ограничен. К кому лучше обратиться?
Размеры и все нюансы на фото.
Рассматриваю вариант на металлическом каркасе с деревянными ступенями.
Бюджет ограничен. К кому лучше обратиться?
1 сообщение • Страница 1 из 1
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