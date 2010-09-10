Сколько стоит заказать лестницу

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LLirik
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 56 минут назад

Сколько стоит заказать лестницу

Сообщение LLirik » 51 минуту назад

Всем привет. Сколько стоит заказать лестницу на второй этаж своего дома?
Размеры и все нюансы на фото.

Рассматриваю вариант на металлическом каркасе с деревянными ступенями.
Бюджет ограничен. К кому лучше обратиться?

Vtoraya_lestnitsa.jpg
размеры
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