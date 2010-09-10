Сообщение BalplalicaB » Сегодня, 18:39

Как выбирать обувьПорой даже специалист не может визуально оценить ту или иную пару, ибо только специальная экспертиза в состоянии определить, из чего изготовлены ее ключевые элементы: задник, подносок, супинатор. Такие скрытые дефекты практически исключены при покупке в магазине, где изготовитель обычно известен, а значит - досягаем.Лучший материал для шитья обуви, разумеется- натуральная кожа. Но сегодня, благодаря современным технологиям, отличить ее от синтетической очень сложно, разве что при внимательном рассмотрении на срезе. Покупая на рынке пару с тщательно заделанными краями, обратите внимание на цену. Если она достаточно высока - значит, обувь наверняка хорошая. Ни в коем случае нельзя проверять качество обуви, как советуют некоторые "специалисты", пробуя ее на изгиб, "чтобы носок касался пятки". Хороший башмак должен держать форму и слегка гнуться лишь в пучковой части, где происходит изгиб стопы при ходьбе. Применяемый в обувной промышленности клей при соблюдении технологии способен держать настолько прочно, что прошивка не нужна. Наоборот, используемые бракоделами дешевые клеи, даже укрепленные прошивкой хлопчатобумажными нитями, не гарантируют, что туфли не развалятся через пару недель. Обувь из синтетической кожи тоже имеет право на жизнь. Однако зимние сапоги из нее лучше не покупать. А вот ремешковая обувь, особенно для детей, из такого материала даже предпочтительнее. Особенно если подкладка натуральная. Дети быстро растут, и лучше купить на лето за те же деньги 2-3 пары по размеру, чем одну - на вырост, зато кожаную.Солидная обувь должна продаваться в коробке со всеми атрибутами фирмы. Уважающий себя изготовитель не пожалеет на это денег. Конечно же, не надо забывать ухаживать за обувью, это существенно продлит ее жизнь.